“Görev süremiz bitmeden altyapı eksikliklerini gidereceğiz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Arıtma Tesisi’nde dünden beri zaman zaman kapasite sorunu yaşandığını belirterek, ekiplerin sorunu çözmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, “Görev süremiz bitmeden tüm altyapı eksiklerini gidererek yerimize gelecek idarecilere daha sorunsuz bir kent bırakacağız” dedi.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Girne Arıtma Tesisimizde dün öğlenden beri zaman zaman kapasite sorunu yaşanmaktadır.

Girne Belediyesi Kanalizasyon ekipleri gerekli kapasite artırımı için an itibarıyla çalışmaya başlamıştır.

Hedefimiz en kısa sürede çalışmayı tamamlayıp, az da olsa zaman zaman denize sızıntı olduğunu tespit ettiğimiz bu kapasite sorununu gidermektir.

Ne mutlu bize ki resmi tatil olmasına rağmen gönüllü olarak işbaşı yapıp sorunu ertelemeyen çalışanlara sahibiz Kanalizasyon Bölümünde.

Şeffaf ve direk iletişim sadece güzellikleri, projeleri değil sorunları ve eksikleri de vatandaşlarımızla paylaşmak anlamına gelir bizler için.

Sürekli söylediğimiz gibi belki yarın değil ama görev süremiz bitmeden tüm altyapı eksiklerini gidererek yerimize gelecek idarecilere daha sorunsuz bir kent bırakacağız.”