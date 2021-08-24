Gönyeli’de kaza
Gönyeli’de araba sürücüsü dikkatsizlik sonucu, motorluya çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Gönyeli’de araba sürücüsü dikkatsizlik sonucu, motorluya çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
“Bugün saat 21.00 sıralarında Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde Suzan ARI(K-65) yönetimindeki PH 547 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce yolun sağında bulunan Defne Sokağa dönüş yaptığı sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Waseem FEROR(E-30) yönetimindeki RV 750 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi halen Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Soruşturma devam etmektedir.”
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Etiketler : kaza, trafik, trafik kazası