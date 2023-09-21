Gönyeli’de kadına şiddet! Zanlı tutuksuz yargılanacak, kadın ise sığınma evinde

Gönyeli’de meydana gelen “Kadına Şiddet” olayının ardından tutuklanan İ.H.G. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının 10 Eylül tarihinde Gönyeli’de bulunan ikametgahı içerisinde yatak odasında eşini darp ettiğini söyledi.

Müştekinin 13 Eylül’de doktor kontrolünden geçirildiğini, sol gözünde morluk ve şişlik tespit edildiğini kaydeden polis, zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti.

Polis, zanlının 20 Eylül’de tespit edildiğini ve tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ifade etti.

Darp edilen kadının korkusundan dolayı Kadın Sığınma Evine yerleştiğini kaydeden polis, zanlının benzer sabıkası olmadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.