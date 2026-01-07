Gönyeli çemberi ile Boğazköy kavşağı arası trafik akışına kapatıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılacak çalışma nedeniyle Lefkoşa-Girne ana yolunun Gönyeli çemberi ile Boğazköy kavşağı arasında kalan kısmının bugün saat 10.00’da, çift yönlü dönüşümlü olarak trafik akışına kapatıldığı duyuruldu.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, yol saat 12.00’ye kadar trafik akışına kapalı olacak.

Lefkoşa-Girne ana yolu ile İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu’nun bağlantı noktasında bulunan Yonca Kavşağı mevkiindeki yüksek gerilim elektrik hatlarında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından çalışma yapılacak.

Yapılacak çalışma nedeniyle bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Lefkoşa-Girne ana yolunun Gönyeli Çemberi ile Boğazköy kavşağı arasında kalan kısmı, çift yönlü dönüşümlü olarak trafik akışına kapatılacak. Ulaşım ise Gönyeli-Boğazköy veya Lefkoşa-Dikmen ana yolları üzerinden sağlanacak.