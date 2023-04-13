GKÇD: Özersay’ın açıklaması doğruyu yansıtmıyor

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği yönetim kurulu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Rum tarafı geçiş kapılarında yeni zorluklar çıkarıyor” başlıklı açıklamasının doğruyu yansıtmadığını duyurdu.

Özersay’ın bahse konu açıklamasında belirttiği gibi çift uyruklu vatandaşlara geçişlerde zorluk yarattığı konusu doğru olmadığı belirtilen yönetim kurulu, “Kıbrıs Cumhuriyeti muhaceret görevlileri tarafından her dönem rutin kontrol amaçlı çift uyruklu vatandaşlardan mevzuatları gereği ilgili belgeleri istemektedir” denildi.

“Özersay’ın açıklamasındaki gibi art niyetli bir uygulama değildir” diyen yönetim kurulu, “Bu uygulamayı yapma gerekçeleri de çift uyruklu vatandaşların evlilik nedeni ile geçiş hakkı kazanmış olmaları nedeni ile olası ayrılma sonrası da geçmelerini durdurup oluşabilecek sahtekarlığın önüne geçmektir, Güneyde çalışan çift uyruklu emekçi arkadaşlarımız da ara ara bu uygulamaya tabii olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bu tip açıklamalar ile Güneyde çalışan hem Kıbrıslı Türklere hem de çift uyruklu emekçi vatandaşlara da ileride zarar verebileceğini belirten yönetim kurulu, “Bu gibi konularda açıklama yapmadan önce bizlerden doğru bilgileri alarak açıklamalar yapmasını rica ederiz” denildi.

Kudret Özersay’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise şöyle:

“RUM TARAFI GEÇİŞ KAPILARINDA YENİ ZORLUKLAR ÇIKARIYOR

Geçen yıl Aralık ayında sınır kapılarında Rum tarafının Türkiye kökenli vatandaşlarımıza yeni zorluklar yaratıyor olduğunu duyurmuş, özellikle Lokmacı kapısında bu konuda farklı uygulamalar olduğunu ve bunun arkasının gelebileceğini vurgulamıştık (4 Aralık 2022).

Son haftalarda tam da bu oluyor. Rum tarafı geçiş kapılarında Türkiye kökenli vatandaşlara yeni sıkıntılar yaratmaya başladı. Yıllardır evli olduğu eşi nedeniyle güney Kıbrıs’a sorunsuz şekilde evlilik belgesini göstererek geçiş yapabilen vatandaşlarımıza bir süredir Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya başka belgeler sorulmaya, bu tür belgeler ise Türkiye’nin Lefkoşa Başkonsolosluğundan alınmış ise bu belgeleri de kabul etmemeye başlamıştır. Önce Lokmacı geçiş kapısında başlayan bu zorluk çıkarma uygulamasının şimdi Metehan geçiş kapısından yapılacak geçişlerde de yaşanmaya başladığı anlaşılmaktadır.

Vatandaşlarımıza kökenleri ya da doğdukları yer nedeniyle yapılan bu AYRIMCI uygulama ve zorluk çıkarma yaklaşımı kabul edilebilir değildir. Biz Halkın Partisi olarak yabancı büyükelçilerle yaptığımız görüşmelerde bu yanlışın daha da yerleşip kalıcı hale dönüşmemesi için bu konuyu gündeme taşıyoruz. Öte yandan özellikle Cumhurbaşkanlığına bu konuda önemli bir görev düşmektedir, adım atmaları bu konuyu gündeme taşımaları gerekir.

“VATANDAŞLARIMIZIN GÜNEYDE HAK ARAMASI RUM YÖNETİMİNİ RAHATSIZ ETMİŞ OLMALI”

Karma evlilikler sonucunda eşlerin ve çocukların güneyde hukukun üstünlüğü gereği yürürlükteki yasalara göre Avrupa Birliği vatandaşlığı alabilmeleri en doğal haklarıyken son dönemde bu haklarını aramaya, sahip çıkmaya dönük girişimler, vatandaşlarımızın güneyde bazı eylemler yapmış olmaları belli ki Kıbrıs Rum yönetimini rahatsız etmiştir. Oysa bu tavır, bu yaklaşım tam anlamıyla insanlara etnik kökenleri ya da doğdukları yere göre ayrımcılık yapılması anlamı taşımaktadır. Uluslararası insan hakları uygulamalarına ters ve bunca yıldır Avrupa Birliği’nin de savunageldiği hukuk devleti uygulamasını ihlal eder nitelikli bu yaklaşımlar kabul edilemezdir.”