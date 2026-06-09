“Girne’nin atık su sorununu ikinci dönemde kökten çözeceğiz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentin atık su ve kanalizasyon altyapısına ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlığına aday olma gerekçelerinin başında kanalizasyon altyapısındaki yetersizliklerin yarattığı sorunların geldiğini ifade eden Şenkul, bu sorunları çözmek için göreve geldikleri günden itibaren yoğun çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Şenkul, Girne’nin atık su sorunlarını üç ana başlık altında topladıklarını belirterek, bunların hatlarda yaşanan taşmalar ve koku problemleri, pompa istasyonlarının yetersizliği nedeniyle meydana gelen arızalar ve kıyıya yapılan pis su deşarjları ile arıtma tesisinin kapasite yetersizliği olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri dönemde özellikle ilk iki başlıkta önemli ilerleme sağlandığını vurgulayan Şenkul, geçmişte sorun yaşayan vatandaşlar ve işletmelerin bu gelişmeleri yakından bildiğini ifade etti. Pompa istasyonlarında zaman zaman kısa süreli arızalar yaşansa da genel olarak hedeflenen noktaya ulaşıldığını belirten Şenkul, taşma ve koku şikayetlerinin büyük ölçüde giderildiğini kaydetti.

Üçüncü aşamanın ise arıtma tesisinin yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması olduğunu dile getiren Şenkul, geçen yıl başında bu konuda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile belirli bir aşamaya geldiklerini ancak ortaya çıkan hukuki sorunlar nedeniyle sürecin durduğunu söyledi.

İSKİ seçeneğinin rafa kaldırılmasının ardından ihale hazırlıklarına hız verdiklerini belirten Şenkul, seçim yasaklarına takılmamaları halinde yıl sonuna kadar ihaleye çıkmayı hedeflediklerini açıkladı. Şenkul, ikinci dönem içerisinde modern bir arıtma tesisi kurularak sorunun kalıcı şekilde çözüleceğini ifade etti.

Kıyıdan yaklaşık bir kilometre açıkta ve 25-26 metre derinlikte bulunan deşarj borusunun yarattığı sorunların yaklaşık 20 yıldır devam ettiğini belirten Şenkul, vatandaşların önemli bir bölümünün bu durumdan haberdar olmamasının doğal olduğunu söyledi. Bir çevre örgütünün söz konusu sorunu yeni gündeme getirmesini ise “üzücü ve düşündürücü” olarak değerlendirdi.

Uzmanların önemli bir kısmının biyolojik arıtma tesisinin zorunlu olmadığı yönünde görüş bildirdiğini aktaran Şenkul, buna rağmen çevresel riskleri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla sıfır risk anlayışıyla hareket edeceklerini ve Girne’ye yeni, modern bir arıtma tesisi kazandıracaklarını belirtti.

Girne’nin birçok sorununu çözmeyi başardıklarını ifade eden Şenkul, çözüm bekleyen diğer konular üzerinde de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kentin dört yıl önce “büyük bir köy” olarak tanımlandığını hatırlatan Şenkul, hedeflerinin Girne’yi sorunlarının büyük bölümünü çözmüş, modern bir kent olarak geleceğe taşımak olduğunu kaydetti.