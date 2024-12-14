Girne’de Vintage ve Antika Pazarı heyecanı

Girne Belediyesi’nin yeni yıl etkinlikleri Vintage ve Antika Pazarıyla başladı. Ramadan Cemil Meydanı’nda yer alan etkinlik antika meraklıları ve vintage tutkunlarını bir araya getirdi.

Pazar alanında eski plaklardan, poster ve dergilere, kitaplardan, bisikletlere kadar birçok farklı koleksiyon,vintage radyo ve plak çalarlar, küçük ev eşyaları, aksesuarlar, sanat ürünleri ve hediyelikler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında ilk kez kurulan kitap değişim standıyla, katılımcılara kitaplarını başka bir kitapla değiştirme imkanı da sunuldu.

Nostaljik müzik dinletilerinin de yer aldığı etkinlikte katılımcılar yerel mutfağa özgü geleneksel lezzetlerin yer aldığı standlarda, macun, şamişi ve pilavuna gibi geleneksel lezzetleri tatma ve satın alma imkanı da buldu.

Etkinlikte düzenlenen açık artırmada, sanat eserleri ve hediyelik eşyalar alıcılara sunuldu.

Girne Belediye Başkanı Mutar Şenkul BRT’ye yaptığı açıklamada, Vintage ve Antika Pazarı’nı düzenleyerek, yeni yıl etkinliklerini başlattıklarını söyledi.

Şenkul, önümüzdeki haftasonu yine Ramadan Cemil Meydanı’nda Yeni Yıl Marketi etkinliği düzenleneceğini belirtti.

Belediyenin yeni yıl etkinliklerinin tamamlanmasının ardından Ramadan Cemil Meydanı’nın, çağdaş bir görünüme kavuşturacak proje için bir süreliğine kapatılacağını aktaran Şenkul, proje hakkında bilgi verdi.