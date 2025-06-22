Girne’de Uluslararası Yoga Günü’ne yoğun ilgi

Girne Belediyesi’nin organizasyonuyla 21 Haziran’da Kervansaray Halk Plajında düzenlenen Uluslararası Yoga Günü etkinliği, yoğun katılım ve pozitif enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Katılımcılar, gün batımının eşsiz manzarası eşliğinde yoga yapma fırsatı buldu. Her seviyeye uygun olarak planlanan etkinlikte Naile Soyel, Aslı Solmaz, Ebru Münir ve Mustafa Kombos eğitmenliğinde bir saatlik yoga pratiği gerçekleştirildi.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, vatandaşlar kendi yoga matlarını getirerek açık alanda huzur dolu bir deneyim yaşadı. Nefes egzersizleri ve bedensel esneme hareketleriyle zihin ve bedenin dengelendiği etkinlik sonunda, birçok katılımcı bu tür faaliyetlerin devam etmesini dilediğini belirtti.