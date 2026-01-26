Girne'de tartışma kavgaya dönüştü; yedi kişi tutuklandı

Girne’de, dün, bir işletmede taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, yedi kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 189 miligram alkollü T.Ç.(E) ve 169 miligram alkollü M.G.(E), diğer taraf olan K.K.(E-31), A.L.(E-25), M.H.(E-25), Q.R.(E-24) ve S.O.A.(E-23) ile birbirlerine vurarak kavga etti. Şahıslar, yüksek bağırıp çağırarak rahatsızlık da yaptı.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrollerinde S.O.A’nın ülkede izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

Kiracı olarak kaldığı evdeki eşyalara hasar veren kişi, tutuklandı

Girne’de, 3 Nisan-14 Kasım 2025 tarihleri arasında, bir apartman dairesinde kalan kiracı O.A’nın (E-30), evdeki muhtelif eşyalar ile beyaz eşyaları kasten kırıp hasara uğrattığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tutuklandı.

Ercan'da uyuşturucu

Ercan Havalimanı’nda, dün, KKTC’ye giriş yapacak G.K’nin (K-33) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan şahıs tutuklandı.

Kapatma saatine uymayan bir işletmeye yasal işlem

Girne’de, dün, eğlence mekanlarına yönelik polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir eğlence mekanının işletme kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.