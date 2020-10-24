Girne'de ölümlü kaza!

Girne Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bir araçla, motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Oğuzhan Gül hayatını kaybetti.

Polis basın bülteninden verilen bilgiye göre, kaza saat 23.20 sıralarında Girne Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 29 yaşındaki Mehmet Şanverdi LF 237 plakalı salon araç ile Karaoğlanoğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağında bulunan bir restoranta dönüşe geçti, o esnada karşı istikametten gelen 23 yaşındaki Oğuzhan Gül yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül olay yerinde yaşamını yitirdi. LF 237 plakalı araç sürücüsü Mehmet Şanverdi ise tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.