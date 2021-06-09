Girne’de korkunç kaza: 1’i ağır, 3 yaralı
Girne’de dün akşam saatlerinde Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında biri 9 yaşında 3 yaya çarpan 36 yaşındaki Süleyman Kurtuluş tutuklandı.
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Girne’de dün akşam saatlerinde Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında biri 9 yaşında 3 yaya çarpan 36 yaşındaki Süleyman Kurtuluş tutuklandı.
Saat 20.30 raddelerinde Ecevit Caddesi üzerinde yönetimindeki NF 371 plakalı salon araçla dikkatsizce seyreden Süleyman Kurtuluş, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 42 yaşındaki Enver Avcı, 41 yaşındaki Selda Avcı ve 9 yaşındaki Yağız Efe Avcı’ya çarptı.
Selda Avcı yoğun bakımda…
Kaza sonucu yaralılar Girne Akçiçek Hastanesine kaldırılırken, kazada ağır yaralanan Selda Avcı Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
Enver Avcı ve Yağız Efe Avcı, yapılan müdahale sonrası taburcu olurken, sürücü Süleyman Kurtuluş tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : kaza, trafik, trafik kazası