Girne’de ciddi darp, 2 tutuklu
Girne’de çıkan tartışma sonucunda, Ali Gül’ü ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep olan 2 kişi tutuklandı.
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Girne’de çıkan tartışma sonucunda, Ali Gül’ü ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep olan 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos tarihinde Girne’de R.P. (E-22) ve A.G. (E-20), aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali Gül’ü ciddi şekilde darp etti.
Açıklamaya göre, bahse konu şahısları tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
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