Girne’de ciddi darp, 2 tutuklu

Girne’de çıkan tartışma sonucunda, Ali Gül’ü ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep olan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos tarihinde Girne’de R.P. (E-22) ve A.G. (E-20), aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali Gül’ü ciddi şekilde darp etti.

Açıklamaya göre, bahse konu şahısları tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.