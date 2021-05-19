Girne'de bir araç yayaya çaptı: 1 yaralı
Girne-Karakum’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın çarptığı yaya 49 yaşındaki Şirin Yıldırım yaralandı.
A+A-
Girne-Karakum’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın çarptığı yaya 49 yaşındaki Şirin Yıldırım yaralandı.
Polis açıklamasına göre, Girne - Karakum'da Uğur Mumcu Bulvarı’nda 27 yaşındaki Emrah Erpolat yönetimindeki MD 662 plakalı araç, Lemar Süpermarket önlerinde yolun karşısına geçmek için yürüyen Şirin Yıldırım’a çarptı.
Kazada yaralanan Şirin Yıldırım kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Bu haber toplam 363 defa okunmuştur
Etiketler : trafik kazası