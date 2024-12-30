Girne, yeni yıla birlikte merhaba diyecek

Girne Belediyesi, 31 Aralık 2024 Salı akşamı düzenleyeceği özel programla yeni yıla büyük bir coşkuyla merhaba demeye hazırlanıyor. Girne Antik Liman’da gerçekleşecek etkinliklerde, hem müzik hem de eğlence dolu bir gece yaşanacak.

Gecenin ilk performansı saat 20:00’de sahne alacak olan ODDA Band ile başlayacak. Ardından saat 22:00’de ise Hikmet Kurtarıcıoğulları sahne alacak.

Girne Belediyesi tarafından ücretsiz gerçekleşecek olan yeni yıl programına tüm halk davetli.