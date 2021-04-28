Girne-Güzelyurt anayolunda kaza: 1 yaralı

Girne- Güzelyurt anayolunda bu sabah 11.30 sularında meydana gelen trafik kazasında 62 yaşındaki Hasan Zengi yaralandı.

Kaza, Güzelyurt istikametine doğru seyreden 21 yaşındaki İbrahim Çelik, yönetimindeki RF 508 plakalı panel van sürücüsünün önündeki aracı dikkatsizce geçmeye çalışması sonucu meydana geldi.

Çelik, önündeki aracı geçmeye çalıştığı sırada 62 yaşındaki Hasan Zengi’nin kullanımındaki BD153 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan BD153 plakalı araç sürücüsü Hasan Zengi, önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak gördüğü ilk yardım tedavisi ardından Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, her iki araçta da maddi hasar meydana geldiğini belirterek, soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.