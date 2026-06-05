Girne Değirmenlik Dağ Yolu’nun bir kısmı trafiğe kapatılacak

Girne Değirmenlik Dağ Yolu’nun Girne Acapulco kavşağıyla Alevkayası ayrımı arasındaki bölümü 31 Ağustos'a kadar otomobil ve motosiklet trafiğine kapatılacak.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, KKTC Karayolu Master Plan kapsamında yapımına devam edilen Girne Değirmenlik Dağ Yolu'nda Girne Acapulco kavşağı ile Alevkayası ayrımı arasında yol çalışması yapılacak.

Söz konusu güzergah 31 Ağustos'a kadar can ve mal güvenliği için transit otomobil (salon/binek araç) ve motosiklet trafiğine kapatılacak.

Girne Değirmenlik Dağ Yolu’nun Girne Acapulco kavşağıyla Alevkayası ayrımı arasındaki bölümü 31 Ağustos'a kadar otomobil ve motosiklet trafiğine kapatılacak.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, KKTC Karayolu Master Plan kapsamında yapımına devam edilen Girne Değirmenlik Dağ Yolu'nda Girne Acapulco kavşağı ile Alevkayası ayrımı arasında yol çalışması yapılacak.

Söz konusu güzergah 31 Ağustos'a kadar can ve mal güvenliği için transit otomobil (salon/binek araç) ve motosiklet trafiğine kapatılacak.