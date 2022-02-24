Girne bölgesinde 3 saat kesinti
Girne bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 3 saatlik elektrik kesintisine gidilecek.
A+A-
Girne bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 3 saatlik elektrik kesintisine gidilecek.
Saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasındaki kesintiden çevre yolu Edremit kavşağı, Hide Away turistik tesis ve civarı ile Edremit köyü etkilenecek.
Bu haber toplam 184 defa okunmuştur
Etiketler : elektrik, elektrik kesintisi