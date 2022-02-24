Girne bölgesinde 3 saat kesinti

Girne bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 3 saatlik elektrik kesintisine gidilecek.

Saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasındaki kesintiden çevre yolu Edremit kavşağı, Hide Away turistik tesis ve civarı ile Edremit köyü etkilenecek.