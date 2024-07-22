Girne Belediyesi'nin yaz tatili etkinlik programları devam ediyor
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi’nin 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği keyifli ve öğretici yaz tatili etkinlik programı devam ediyor.
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi’nin 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği keyifli ve öğretici yaz tatili etkinlik programı devam ediyor.
Temmuz ayı boyunca her hafta sonu, çocuklar için çeşitli atölyelerle dolu hazırlanan program dahilinde; Mandala Atölyesi, Seramik Atölyesi, Küçük Prens Atölyesi, Magnet Atölyesi, Toka Tasarım Atölyesi, Aksesuar Atölyesi ve Yaratıcı Sanat Atölyesi etkinliklerini tamamlandı.
Eğitmenler Deniz Poyrazoğlu, Nevin Halis ve Sosyal İşler Personeli eşliğinde hayat bulan etkinlikler, eski Girne Belediye binasında bulunan Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkez’inde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.
Katılım için önceden kayıt yaptırmak gerektiği açıklanan etkinlikler için 0392 815 16 08 ve 0539 112 63 63 numaralara başvurulabileceği belirtildi.
BU HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
27 Temmuz Cumartesi
10:30 - 11:00: El İşi Atölyesi
12:00 - 13:00: El İşi Atölyesi
13:30 - 15:00: Origami Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
15:00 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi
28 Temmuz Pazar
11:00 - 12:30: Gezegenler Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
13:00 - 14:00: El İşi Atölyesi
14:30 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi