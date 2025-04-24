Girne Belediyesi'nden Kordonboyu’na yeni proje

Girne Belediyesi, geçtiğimiz yaz yenilenen Kordonboyu’na engelli dostu tuvalet inşaası için çalışmalara başladı. Dome Taksi durağının yıkılarak bölgeye uyumlu bir durak binası eklenmesini de içeren proje, eski durağın Girne Belediyesi ekiplerince yıkılması ile başladı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin çehresini yenilemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Şenkul, Dome Taksi durağının yıkılarak bölgeye uyumlu bir durak binası inşa edileceğini ve engelli bireylerin erişimini kolaylaştıracak tuvaletlerin de bu alana dahil edileceğini duyurdu. Özellikle çarşı ve kordonboyu gibi yoğun kullanılan bölgelerde engelli dostu WC’lerin eksikliğine dikkat çeken Şenkul, bu ihtiyacın da yeni proje ile giderileceğini ifade etti.