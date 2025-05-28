Girne Belediyesi ile Dev-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Girne Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) arasında 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2026 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.
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Girne Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) arasında 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2026 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İmza törenine, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Semih Kolozali ile Girne Belediyesi yöneticileri ve sendika temsilcileri katıldı.
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