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Girne Belediyesi ile Dev-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Girne Belediyesi ile Dev-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Girne Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) arasında 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2026 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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Girne Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) arasında 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2026 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Semih Kolozali ile Girne Belediyesi yöneticileri ve sendika temsilcileri katıldı.

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