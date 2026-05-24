Girne Belediyesi, İkinci Bahar Üyelerine, Karpaz gezisi düzenlendi

Girne Belediyesi 65 Yaş Üstü İkinci Bahar Üyeleri’ne yönelik Karpaz gezisi düzenlendi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Bölüm Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 200 kişinin katıldığı gezi kapsamında üyeler Yeni Erenköy’de öğle yemeği yedi, Apostolos Andreas Manastırı’nı ziyaret etti.

Tarihi ve manevi önemiyle bilinen manastırı gezen üyeler daha sonra Çayırova’da bulunan Kandilli Fırınında mola verdi ve Girne’ye döndü.