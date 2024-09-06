‘Girne Arkın Group Fest 24’ devam ediyor
Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ‘Girne Arkın Group Fest24’ devam ediyor.
Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ‘Girne Arkın Group Fest24’ devam ediyor.
5 Eylül Perşembe akşamı festival kapsamında, Liman Merkez Sahne’de iki farklı etkinlik sahnelendi. Etkinliklerden ilki saat 19:30’da, İngiltere’den gelen ‘Give or Take’ dans ve modern tiyatro ekibi tarafından sahnelenen gösteri olurken ikinci etkinlik ise Gizem Akbil ve Orkestrası’nın konseri oldu.
6 - 7 Eylül programı
‘Girne Arkın Group Fest24’te 6 Eylül Cuma akşam saat 21:00’de, Girne Amfi Tiyatro’da Melek Mosso konseri gerçekleşiyor. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Melek Mosso konseri için kapıda bilet satışı yapılacağı kaydedildi. Festival, 7 Eylül’de Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenecek olan ‘Vintage Bazaar’ ile haftayı kapatıyor.