‘Girne Arkın Group Fest 24’ devam ediyor

Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ‘Girne Arkın Group Fest24’ devam ediyor.

5 Eylül Perşembe akşamı festival kapsamında, Liman Merkez Sahne’de iki farklı etkinlik sahnelendi. Etkinliklerden ilki saat 19:30’da, İngiltere’den gelen ‘Give or Take’ dans ve modern tiyatro ekibi tarafından sahnelenen gösteri olurken ikinci etkinlik ise Gizem Akbil ve Orkestrası’nın konseri oldu.

6 - 7 Eylül programı

‘Girne Arkın Group Fest24’te 6 Eylül Cuma akşam saat 21:00’de, Girne Amfi Tiyatro’da Melek Mosso konseri gerçekleşiyor. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Melek Mosso konseri için kapıda bilet satışı yapılacağı kaydedildi. Festival, 7 Eylül’de Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenecek olan ‘Vintage Bazaar’ ile haftayı kapatıyor.