“Girne Akçiçek’te 5 pozitif 20’ye yakın temaslı”

Girne’de yerel bulaş yayılmaya devam ederken, Girne Akçiçek Hastanesi’nde de toplam pozitif vaka sayısı 5’e, temaslı sayısı 20’ye yükseldi.

Başhekim Dr. Ceyhun Birinci kendisinin de izole olduğunu ama eksiklere rağmen hastanede hizmetlerin devam ettiğini söylerken, vakaların ve temasların yükseldiği hastanede aşılamanın devam etmesi endişeye de neden oluyor.

Akçiçek Hastanesi’nde görevli 1 hemşirenin dün testinin pozitif çıktığını ifade eden Birinci, 1 doktor, kayıt bölümünde bir personel, bir eczacı ve bir temizlik personelinin pozitif olduğunu ve karantinada olduklarını kaydetti.

20’ye yakın temaslı…

Doktor Ceyhun Birinci, hastanede görevli yaklaşık 20 kişinin temaslı olduğunu ifade ederek, “bende kendimi izole ettim” dedi.

Birinci: “Dün 166, bugün 150 kişiye daha aşı yapılacak”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Birinci, hastanede tüm hizmetlerin verilmeye devam ettiğini dün 166 kişiye aşı yapıldığını, bugün ise 150 kişiye daha aşılama yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Pazartesi aşıyla ilgili yeniden işlem yapılmayı planladıklarını da kaydeden Birinci, bu süreçte Akçiçek Hastanesi’nde hizmetlerin aksamadığını belirtti.