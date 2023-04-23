“Geriye dönük ödenmemiş bursları yatırın, her asgari ücret artışını yansıtın”

CTP Gençlik Örgütü, geç yatan bursların gençleri mağdur ettiğini, aileleri ise zor durumda bıraktığını belirterek, geriye dönük ödenmemiş bursların ödenmesi ve yıl içerisinde yapılan tüm asgari ücret düzenlemelerinin burs miktarlarına yansıtılmasını talep etti; aksi taktirde eylemlilik sürecinin başlatılacağına dikkat çekildi.

Yapılan yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, her ayın son haftası yatması gereken bursları geç yatırarak gençleri mağdur etmeye devam ettiği ifade edilerek, burs almaya hak kazanan öğrencilerin çektiği eziyetin, aileleri de zor durumda bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, öğrencilere burslarının Maliye Bakanlığı’na gönderildiğine dair mesajlar gittiği ve aylarca bursların Maliye Bakanlığı’ndan onay alıp yatmasının beklendiği ifade edilerek, Burs Tüzüğü’ne göre burs miktarının yılda bir kez mali yılbaşı olan Ocak ayındaki aylık brüt asgari ücret esas alınarak saptandığı anımsatıldı.

“Burs, gençlere verilen sadaka değildir”

Enflasyonun korkunç boyutlara ulaştığı ve Türk Lirası’nın döviz karşısında erimeye devam ettiği bir dönemde bursların sene başı belirlenen asgari ücret üzerinden, geç ve düzensiz yatırılmasının, öğrencilerin burs hakkına erişiminin önünde ciddi bir engel olarak durduğu vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

“Ülkeyi yönettiğini iddia edenler unutmamalıdır ki, burs gençlere verilen sadaka değildir, gençlerin iyi bir eğitim almaları için devletin sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde sağladığı bir haktır!”

“Burslar zamanında yatmıyor, gençler ya ailelerinin birikimlerini harcıyor ya da borçlanıyor”

Yurt dışında eğitim gören gençlerin, hak ederek aldıkları bursları zamanında alamamaları nedeniyle, ailelerinin birikimlerini harcadığı veya borçlandığı belirtilen açıklamada, “Aileler maaşlarının önemli bir kısmını çocuklarının eğitimleri için harcarken sosyal hayattan kopmakta, mutfak masraflarını kısmakta ve akademik takvimde yılda üç kez tatil olmasına rağmen yol masraflarından kısmak için çocuklarını sadece yaz aylarında adaya getirtebilmektedirler” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Aileler büyük sıkıntılar içerisinde çocuklarına hasret bırakılmaktadır. Bugün artık mal varlığı olan aileler bile mülklerini satmak zorunda kalarak çocuklarını okutmanın derdine düştüğü bir dönem yaşanmaktadır. Çocuklarının iyi eğitim almasını her şeyin üzerinde tutan Kıbrıslı Türk aileler için bu son derece dramatik bir gelişmedir ve ülkeyi yönettiğini iddia edenler bu duruma karşı gözlerini kapatmış, kulaklarını tıkamış durumdadır”

“Burslar 2021 yılında 5 ay, 2022 yılında 4 ay yatırılmadı”

“Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin” bursları, 2021 yılında 5 ay, 2022 yılında 4 ay yatırmadıkları vurgulanarak, “Bütün bunlar kabul edilebilir değildir. CTP Gençlik Örgütü olarak ülkeyi yönettiğini iddia edenlere çağrımız, gençlerin burs haklarına erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır” denildi.

Talepler…

Açıklamada, bir dizi talebe de yer verildi:

“Öncelikle geriye dönük ödenmemiş bursların hiç vakit kaybetmeksizin yatırılmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte yüksek enflasyon ve TL’nin döviz karşısında değer kaybının korkunç boyutlara ulaştığı bir dönemde burs miktarının yalnızca sene başında belirlenen asgari ücrete göre belirlenmesi uygulamasından vazgeçilmesini, yıl içerisinde yapılan tüm asgari ücret düzenlemelerinin burs miktarlarına yansıtılmasını talep ediyoruz.”

“Eylemlilik süreci başlatılacak”

CTP Gençlik Örgütü açıklamasında, hükümetin konuyla ilgili adım atmaması durumunda her türlü eylemlilik sürecinin başlatılacağı vurgulandı.