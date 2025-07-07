‘Gergedanlar’ sahnelendi

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’na bağlı Gençlik Ekibi, dünyaca ünlü yazar Eugène Ionesco’nun kaleme aldığı ‘Gergedanlar’ adlı oyunu sahneleyerek tiyatroseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

4 Temmuz Cuma akşamı saat 20:00’de, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak sahnelenen oyun, seyirciden tam not aldı. Absürt tiyatronun başyapıtları arasında gösterilen eser; bireysellik, toplumsal baskı ve dönüşüm gibi derin temaları çarpıcı bir anlatımla izleyiciyle buluşturdu.

Oyunun yönetmenliğini İsmihan Yorgancı üstlenirken, sahnedeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Meliz Bahri, Eliz Bahri, Tanem Bitta, Aleyna Mutlu, Ela Sarsılmaz, Berfin Oktay ve Özle Yetim, izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

Oyunun sonunda Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, oyunculara teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.