‘Master Chef’ programıyla ün kazanan ve şu anda ‘Master Chef All Star’ programında yeninden yarışan Kıbrıslı Türk yarışmacı Tanya Kilitkayalı’nın babası Altan Kilitkayalı, Tanya’’ya karşı bir başka televizyon programında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından kızı Tanya’ya destek çıkan Altan Kilitkayalı, Tanya’ya çağrı yaparak, “Tanya Kilitkayalı’ya mesajım elen ve gerçek yerine gel. Senin yerin Kıbrıs’tır” dedi.

İlgili kişilerin, Tanya’nın yarışmada kullandığı Kıbrıs şivesini eleştirdiğini ifade eden Altan Klitkayalı, söz konusu kişileri ve medya kuruluşunu bu davranışlarından ötürü kınadı.

Kilitkayalı, Tanya’nın yarıştığı ‘Master Chef All Star’ programında birbirinden kıymetli şefler ve yarışmacılar olduğunu da söyledi, “Hepinizi saygı ile ayakta alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na da seslenen Altan Kilitkayalı, “Bizi, kültürümüzü başarı ile temsil eden, programda hellime ‘hellim peyniri’ denmesine müsaade etmeyen kültürümüzü başarı ile temsil eden Tanya Kilitkayalı’yı programında şivesini alay ederek Kıbrıslıya hakaret ve aşağılayıcı yazılar yapanlarla ilgili bir yaptırım yapacak mısınız?” diye sordu.