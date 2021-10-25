Gençler yaralandı

Lefkoşa Hamitköy’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, bu sabah meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polisin aktardığı bilgiye göre kaza, 20 yaşındaki Cihan Çuhadar yönetimindeki, MC 853 plakalı araç ile “süratli ve dikkatiz” bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Hamitköy trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı için beklemekte olan araca çarpmamak için sola direksiyon kırdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Kazada, MC 853 plakalı araç sürücüsü Cihan Çuhadar, aynı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Leyli İntizarova, 18 yaşındaki Lupelda Akgün ve SP 396 plakalı araç sürücüsü Şerife Helvacı Akballı yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 09:10 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Cihan ÇUHADAR (E-20), yönetimindeki, MC 853 plakalı araç ile süratli ve dikkatiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Hamitköy trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı için beklemekte olan Ramadan ÖZBERKAN (E-38) yönetimindeki JS 966 plakalı tır araca çarpmamak için sola direksiyon kırdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce JS 966 plakalı tır araca, ardından tır aracın önünde durmakta olan Şerife Helvacı AKBALLI (K-39) yönetimindeki SP 396 plakalı araca ve son olarak da SP 396 plakalı aracın önünde beklemekte olan Mehmet TELLİ (E-46) yönetimindeki HR 712 plakalı araca çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan MC 853 plakalı araç sürücüsü Cihan ÇUHADAR ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Leyli İNTİZAROVA (K-19), Lupelda AKGÜN (K-18), SP 396 plakalı araç sürücüsü Şerife Helvacı AKBALLI kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Fotoğraf Ertu Hacımusa