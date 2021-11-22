Geçişlerde test zorunluluğu başladı

Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakaları nedeniyle bugünden itibaren geçişlerde aşılılar da dahil yeniden son 7 günlük hızlı (antijen) ya da PCR zorunluluğu başladı.

Aşısız kişiler son 72 saatte yapılmış negatif testle geçebilecek.

Hatırlanacağı üzere, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Sözcüsü, iki tarafın geçişlerle ilgili COVID-19 önlemlerini senkronize etme anlaşmasına göre, Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu değerlendirdiğini ve Kıbrıs’taki son duruma göre “Seviye 3 Koyu Kırmızı” önlemlere geçilmesi kararı alındığını açıklamıştı.

Bu sabah saat 09:00’dan itibaren uygulamaya giren karara göre, tüm geçiş noktalarında aşağıdaki önlemlerin uygulanacağı belirlendi: Seviye 3 (Koyu Kırmızı): Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişiler, 7 günlük bir negatif hızlı test veya PCR testi ile geçiş yapabilecek. Lise öğrencileri ve Aşağı Pyrgos'ta ikamet edenler 7 günlük testle geçebilecek.