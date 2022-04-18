Geçişlerde COVID kısıtlamaları kalktı

İki Toplumlu Sağlık Komitesi ada içerisindeki geçişlerde uygulanan COVID-19 sınırlamalarının tamamen kaldırılmasına karar verdi.

BM Kıbrıs Ofisi tarafından açıklanan kararlara göre yarın sabah 09.00'dan itibaren tüm kısıtlamalar geçişlerde uygulanmayacak.

Geçişlerde yarın sabah saat 09.00'dan itibaren aşı kartı veya Covid testi gösterme zorunluluğu kalkacak.