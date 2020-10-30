GEÇİŞLER ‘EZİYET’

Fehime ALASYA

Kuzeye geçecek olan Kıbrıslı Rumlardan, PCR negatif testlerinin yanı sıra, “Son 2 hafta içinde yurt dışına gitmediğini gösteren resmi onaylı belge’ istenmesi, esnaf ve iş çevrelerinden tepki topladı.

Kıbrıs Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, bu uygulamanın kaldırılması gerektiğini savundu.

Uygulamanın özellikle kuzeye alışveriş amaçlı gelecek olan Kıbrıslı Rumlar için engel teşkil ettiğini anlatan Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Atai, ülke ekonomisi için bu uygulamanın gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

‘Keyfi uygulamalar’ bezdirdi…

Kimi geçiş noktalarında kararların oradaki muhaceret memurları veya sağlık görevlilerinin bireysel inisiyatifine bırakıldığı da ifade edilirken, özellikle Mağusa’da “2.5 Mil Kapısı” diye de bilinen “Akyar geçiş noktasındaki” görevlilerin geçişlerde güçlük çıkardığı ileri sürüldü, Beyarmudu geçiş noktasından bu geçişlerin daha esnek olduğu ifade edildi.

Söz konusu kapıda bu esnekliğin, orada sağlık ekipleri bulunmamasından kaynaklandığı da ileri sürülenler arasında.

Güneyden bu belgeyi almaya çalışanlara güneyde de kuzeye geçmemesi için zorluk çıkarıldığı, resmi makamların böyle bir belge vermeyi reddettiği iddia edildi.

Güney de zorluk çıkarmaya başladı iddiası…

Kıbrıslı Rumların ise bu uygulamaya karşı, kuzeyden güneye geçiş yapmak isteyen Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Türklerle evli olup vatandaşlığı bulunan Türkiye kökenli kişilere zorluk çıkarmaya başladığı da iddia edildi.

Kuzeydeki bu uygulamaya karşın, güneyin de “Son 2 hafta içinde yurt dışına gitmediğini gösteren resmi belge” istediği ifade edildi.

Geçişlerdeki bu uygulamanın yanında birkaç hafta öncesine dek kapılardan ara bölgeye kadar girilmesine izin verilirken, bunun da ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

Komiteye bu şikayetler yansımadı

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ne ise kendilerine henüz böyle bir sıkıntı yansımadığı ifade edilirken, komitenin Cumhurbaşkanlığı seçimi süresinde toplanmadığı da biliniyor.

Sağlık Bakanlığı: “Mevzuat değişmedi”

Sağlık Bakanlığı geçişlerdeki prosedürlerle ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni bir karar üretmediğini, mevcut kararların uygulandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı yetkililerince YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, güneyde 14, 15 günü aşkın kalan ve kuzeye geçmek isteyen herkesten son 14 gün içinde yurt dışına çıkıp çıkmadığına dair belge istendiği, uygulamanın yeni olmadığı belirtildi. “Vaka artışlarıyla ilgili artış yaşandığı için geçişlerdeki denetim sıklaştırılmış olabilir. Bunun dışında yeni bir değişiklik yok” denildi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

“Bu uygulama gözden geçirilmeli”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, geçişlere yönelik şikayetlerle ilgili 2 Kasım Pazartesi’nden itibaren temaslarını hızlandıracaklarını kaydetti.

Söz konusu şikayetleri değerlendiren Deniz, bunların en çok da alışveriş için güneyden kuzeye geçmek isteyen Kıbrıslı Rumlardan geldiğini kaydetti.

Yurt dışına çıkış belgesinin hem bireysel hem de ticari açıdan birçok sıkıntı doğurduğunu anlatan Deniz, “Kararlar üretirken bunun ekonomiye olacak olan etkilerini de düşünmek gerek. Sağlığı korurken ekonomiyi de düşünmeliyiz.” dedi.

Bu uygulamanın düzeltilmesi gerektiğini anlatan Deniz, şöyle devam etti:

“Güneyden gelip alışveriş yapmak isteyen Rumlar, bu belgeyi almakta sıkıntı yaşıyorlar. Kıbrıs Rum yönetimi kuzeye geçişleri elinden geldiğince kısıtlamaya çalışıyor. Bunu güneyde ikamet izni olmayan ve orada bulunan AB vatandaşlarına dahi bunu uyguluyor. Bu belgeyi talep etmemiz sıkıntı yaşatıyor. Bu aslında kendi kendine bir engelleme olarak ortaya çıkıyor. Bu düzenlenmelidir. Nasıl ki PCR testi ile 3 güne kadar gelip dönenler için Türkiye yönüne uygulama var, güneyden geçişlere de bu formül uygulanmalı.”

“Tedbirleri gözden geçirirken bunun ekonomiye olacak olan etkilerini de düşünmek gerek”

Güneyde vakaların ürkütücü sayılara ulaştığını dile getiren Deniz, buna karşın sağlık alanında da güvenilir bir uygulama olan 3 gün PCR izni gibi yaklaşımlarla, hem sağlığı hem de ekonomiyi göz önünde bulundurarak karar üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Deniz, “Tedbirleri gözden geçirirken bunun ekonomiye olacak olan etkilerini de düşünmek gerek. Sağlığı korurken ekonomiyi de düşünmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Muhatap bulmak zor…

Pazartesi’nden sonra girişimlerinin artacağını kaydeden Deniz, “Bir kurultay süreci var, muhatap bulamıyoruz bu nedenle girişimlerimizi Pazartesi hızlandırmayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Atai:

“Esnaf çok zor durumda, uygulamalar gözden geçirilmeli”

Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Atai de geçişlerde kimi zaman büyük tutarsızlıklar yaşandığının altını çizerek, özellikle bu uygulamanın gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Atai, geçişteki prosedürlerin yeniden ele alınması gerektiğini anlattı.

Esnafın zor durumda olduğunu anımsatan Atai, şöyle devam etti:

“Zaten öğrenci odaklı bir ekonomimiz vardı ve çok zor durumdayız. Derinya kapısının kapatılması da çok kötü, buradaki esnaf da güneydeki esnaf da geçişlerin olması gerekir. Esnafın can damarı olan birçok geçiş noktası kapalı. 3 tane kritik, ekonomik ihtiyacı olan noktalar kapalı. Bu üç kapının derhal açılması, tüm noktalarda olan bu geçişlerin de sağlık kararları çerçevesinde, ekonomiyi de göz önünde bulundurarak hafifletilmesi gerekmektedir.”

Geçişlerdeki uygulama ne?

6 Temmuz tarihinde Bakanlar Kurlu tarafından açıklanan kararlarda 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve geçiş yapacak kişilerin son 14 gün içerisinde güneyde kaldıklarını belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın kuzeye geçiş yapabileceği ifade edilmişti.