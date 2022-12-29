Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yeni yıla sayılı günler kala alış veriş hareketlense de, esnafı tatmin etmedi… YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa esnafı, “Kampanyalar yapmamıza rağmen eski talep yok. Aralık ayı beklentilerimizin altında. Geçen yılı mumla arıyoruz” dedi.

Esnaf, piyasadaki uzun süredir devam eden durgunluğun bir nebze olsun azaldığını ancak yine de beklentileri karşılamadığını söyledi. Hayat pahalılığı nedeniyle yurttaşların alım gücünün iyice düştüğüne işaret eden esnaf, geçen yılı “mumla aradıklarını” ifade etti.

Yaşanan krizin özellikle elektronik, giyim ve gözlük sektörünü çok etkilediğine vurgu yapan Lefkoşa esnafı, kampanyalar yapmalarına rağmen satışların düşük olduğunu belirtti.

Esnaf ne dedi?

Ayca Yücel: “Satışlar beklediğimizden düşük”

“Genel olarak bir durgunluk var. Satışlarımız şu anda beklediğimizden düşük gidiyor. Bunun da sebebi insanların alım gücünün düşmesidir. Az da olsa bir canlılık olsa da, geçtiğimiz yıl bugünlerde piyasa daha canlıydı ve daha çok satış oluyordu. 13’üncü maaşların ödenmesiyle birlikte piyasanın daha canlı olmasını bekliyorduk ancak şu ana kadar öyle bir durum söz konusu değil.”

Fezile Akkoyun: “Piyasada bir canlılık var ama eskisi gibi yoğun değil”

“Yılbaşı öncesinde olduğumuz için piyasa şu anda geçtiğimiz aylara göre daha canlı. Ancak eskiye baktığımız zaten çok da iyi değil. Bunun en büyük sebebi de hayat pahalılığından dolayı kaynaklanıyor. Eskiden Aralık ayı çok yoğun geçiyordu ancak şu anda öyle bir yoğunluk yok. Asgari ücrete bir artış yapılması konuşuluyor. Asgari ücretin artması bir işe yaramayacak çünkü maliyetler yine artacak. Bir esnaf olarak benim istediğim hayat pahalılığın önüne geçilmesidir.”

Cemil Murat: “Kampanyalar yapmamıza rağmen eski talep yok”

“Yaklaşık bir aydan beridir piyasada bir hareketlilik var. Ancak bu hareketliliğin eskisi gibi olmadığını söyleyebiliriz. Bunun en büyük sebebi de halkımızın alım gücünün düşmesidir. Kampanya yapmamıza ve fiyatları olabildiğince düşmemize rağmen eski talep yok. Geçen yıl Aralık ayından daha kötü olduğu bir gerçek.”

Ilgaz Sadrazam: “İnsanlar mağazalara geliyor ancak her gördüğünü alamıyor”

“Aralık ayında olduğumuz için piyasada bir canlılık var ancak alım gücü düştüğünden dolayı eskisi gibi alışveriş söz konusu değil. İnsanlar mağazalara geliyor ancak her gördüğünü alamıyor. İnsanlar bu dönemde daha çok markete yöneldiği için elektronik alet veya giyim alışverişlerini arka plana atmış durumda. Bu bakımdan 13’üncü maaşların ödenmesinin bize bir etkisi olmadı. Piyasayı canlandırmak adına fiyatlar yükselmemesi gerekiyor.”

Veysel Aksoy: “Piyasa beklentilerimizi karşılamadı”

“Piyasada bir durgunluk var. Özellikle bu ay yeni yıla dönüş ayı olduğu için büyük bir talep beklerken ayın 15’ine kadar durgun geçti, sonrasında kısmen de olsa açıldı. Fiyatlardan dolayı şu ana kadar piyasa beklentilerimizi karşılamadı diyebiliriz. İnsanlarımızın alım gücü oldukça düştü ve giyim sektörü daha arka planlara atıldı. Asgari ücret artıyor ama unutulmamalı ki esnaf da ürününü aldığı yerden zamlı alıyor ve dolayısıyla müşterisine yansıtmak zorunda kalıyor. Bu yüzden hayat pahalılığı önlenemiyor.”

Hayriye Anıt: “Geçen yılı mumla arıyoruz”

“Aralık ayının gelmesiyle birlikte sokaklar canlandı, insanları sokakta görüyoruz ancak ben kendi adıma konuşacak olursam bende pek bir yoğunluk yok. Sanırım diğer esnaflar da öyle… Ne yazık ki geçen yıl ki satışlar yok. Ödemenin yapıldığı günlerde bir yoğunluk olmuştu ancak şu anda gene durgun… Alım gücünün düşmesi ve yüksek enflasyon bunun en büyük sebebi. Geçen yıl çok daha iyiydi. Geçen yılı mumla arıyoruz.”

Nezire Doğan: “Piyasa yılbaşı arifesindeymişiz gibi değil” FOTO YOK

“Şu anda piyasa yılbaşı arifesindeymişiz gibi kesinlikle değil. Bu dönem gözlük sektörünü pozitif yönde etkilemedi. Aralık ayı bizim sektörümüzde durağan geçen bir aydır. İnsanlarımızın alım gücü düştüğünden dolayı mecbur kalmadıkça gözlük de almadığı bir dönemdeyiz. Özellikle güneş gözlükleri lükse kaçtı diyebiliriz.”