Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 1537'ye yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında ölenlerin sayısının 500'ü çocuk olmak üzere 1537'ye ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 612 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık önceki açıklamasında 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını açıklamıştı.