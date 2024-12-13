Gazimağusa’da vahim zarar ve ciddi darp: 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından O.A’nın (E-27) muhtelif yerlerine vurulup ciddi şekilde darp edilerek burun kemiğinin kırılmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, meselede zanlı olarak görülen H.K’nin(E-36) tespit edilerek tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.