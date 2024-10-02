Gazimağusa'da nostalji rüzgârı esecek

Gazimağusa'da cumartesi akşamı düzenlenecek “Nostalji Konseri”yle 1960’lar Türk Pop Müziği’nin unutulmaz şarkıcıları ağırlanıyor. Gazimağusa Belediyesi ve Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği iş birliğinde düzenlenen konser Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak ve 19.30’da başlayacak.

Şef Oskay Hoca yönetimindeki Çağdaşlar Korosu’nun eşlik edeceği gecede, Asu Maralman, Bilgen Bengü, Coşkun Demir, Ersan Erdura, Funda, Rana Alagöz, Yeşim ve Yeliz sahne alacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay yazılı açıklamasında, Çağdaşlar Korosu’yla birlikte bu değerli sanatçıları Gazimağusa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, konserin kültür ve sanat başkenti olan Gazimağusa’ya yakışır bir etkinlik olduğunu ifade etti. Uluçay, konserin halkın nostaljiye olan ilgisini karşılayacağını belirterek, tüm Gazimağusa halkını bu unutulmaz geceye davet etti.

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay da Çağdaşlar Korosu’nun, sosyal ve kültürel alanlarda birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla kurulduğunu belirterek, halkın nostaljiye duyduğu özlem nedeniyle bu konseri düzenlediklerini kaydetti. Tokyay, konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.