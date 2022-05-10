Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümet kurmakla ilgili UBP Milletvekillerinden Ünal Üstel’i görevlendirmesinin ardından Üstel ile ‘gayri resmi’ görüşme yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Gayri resmi ayaküstü sohbetlerimiz oldu, Parti Meclisi’nden sonra görüşeceğiz” dedi.

UBP’nin yarın düzenlenecek olan Parti Meclisi yanında DP’nin de yetki alacağını kaydeden Ataoğlu, “Biz de MYK’dan yetki alacağız” diyerek, hükümeti her kim kuracaksa kursun, sorumluluktan kaçmayacaklarını dile getirdi.

“Alternatifler üretmeliyiz”

Ataoğlu, “Zaman Meclis’ten çekilme zamanı değil, seçim biteli daha üç ay oldu, hepimiz halkın yaralarına nasıl merhem oluruz diye vaatlerde bulunduk, sorumluluktan kaçmadan alternatifler üretmeliyiz.” yorumunda bulundu.

“Onların takdiri…”

UBP’de yaşanan gelişmelerde ‘Türkiye’nin müdahalesi’ iddiaları ile UBP’nin halka açıklama yapma durumunu da sorduğumuz Ataoğlu, “İç muhasebelerini (UBP’nin) bilemem, kendi sorunları nelerdir onlar bilir, biz herhangi bir durum olursa çıkıp halka açıklıyoruz, yaşananlar onların takdiri.” şeklinde konuştu.