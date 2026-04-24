Gaile 527: Editörün Notu

Bu sayıyı hazırlamaya başladığımızda aklımızda başka bir soru vardı:

Başka bir sendikacılık mümkün mü?

Düşüncemiz, ‘haklar ve sorumluluklar’ kapsamında konuyu enine boyuna tartışmaya açmaktı. Derken araya hayatın akışkan dinamiği girdi. Hayat pahalılığı, alınan kararlar, kesintiler, itirazlar, grevler, sokak, polis, atılan geri adımlar… Genel anlamda tartışmaya açmayı düşündüğümüz konu özel bir duyarlılık kazandı, ülkenin güncel, yakıcı ve de gündeme alınması elzem bir meseleye dönüştü.

Hal böyle olunca Gaile’nin Sorusu’nu şu şeklide düzenledik:

‘’Kıbrıs’ın kuzeyindeki deneyimi göz önüne alarak, sendikaların toplumsal ve siyasal yaşamdaki yeri ve işlevi nedir, ne olmalıdır?’’

Başta bu soruya cevap vermek isteyen gönüllü yazarlar bulmakta zorlansak da çok geçmeden ardı sıra yazılar gelmeye başladı ve de Gaile’nin belki bugüne kadar gördüğü en çeşitli, en farklı sesleri bir araya getiren bir buluşma, bir platform oluştu. Sendika içinden bakanlar, dışarıdan eleştirenler, hukuki bir çerçeve kuranlar, ekonomik okuma yapanlar, deneyim anlatanlar… Yazılar, sendikaların yalnızca ne yaptığını değil, nasıl ilişki kurduğunu da sorguladılar. Güçle kurdukları ilişkiyi, kimi kapsayıp kimi dışarıda bıraktıklarını ne zaman dönüştürücü ne zaman sınırlı kaldıklarını…

Bazı metinler sendikaların hâlâ en önemli kolektif güç olduğunu hatırlattı. Bazıları ise tam da bu gücün nasıl kullanıldığına dair zor sorular sordu. Bazıları güvenin neden zedelendiğini anlamaya çalıştı; bazıları ise hâlâ neden vazgeçilmez olduklarını…

Bunların yanında, her yazıda ortak bileşen ‘ortak bir rahatsızlık’ oldu. Zaten ortak ve tek bir cevap peşinde değildik. Ortak rahatsızlıklarımızın bizi bir araya getirmesini dikkatle izledik ve şu sonuca vardık: Gaile, bir “gaile”yi daha odağına alabilmeyi ve bunu yaparken hem çeşitli sesleri bir araya getirebilmeyi hem de yön verebilmeyi başardı. Sorumluluktan kaçmadan, kendi payına düşen göreve sadık kalarak ve tüm mütevazılığıyla. Bu vesileyle sayıya katkı koyan herkese gösterdikleri duyarlılık ve açık yüreklilikleri için teşekkür etmek isteriz.

Ayrımcılık dilde başlıyorsa, kapsayıcılık da başlayabilir. Gaile tam da bu anlamda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenli bir iletişim ortamı yaratmanın gayreti içinde olacak. Geriye sadece gönüllü yazarlarımızdan güç ve ilham alarak devam etmek kalıyor.

Herkese keyifli okumalar diliyor, katkı koymak isteyenlere Gaile’nin sayfalarının açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bunun için bize özelden veya alttaki email adresimizden ulaşmanız mümkün.

Sevgilerimizle,

Gaile Yayın Kurulu

Gaile Yayın Kurulu:

Ahmet Güneyli

Aliye Özsoylu

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Münevver Özgür Özersay

Yılmaz Akgünlü

Ağ Editörü ve Kapak Tasarımı: Hüseyin Özbarışcı

Kapak Görseli: Kapakta kullanılan görselin kaynağına tüm aramalara rağmen ulaşılamamıştır. Görselin üreticisine ulaşılması halinde gerekli atıf memnuniyetle yapılacaktır.

Editörün Notu Görseli için Kaynak: https://visualcontent.digital/

Yayıncı: yeniduzen.com

Email: [email protected]