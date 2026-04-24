MAKEMÜD: “Müzelerin güçlendirilmesine yönelik adımlar, katılımcı bir yaklaşımla yapılmalı”

Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD), müzelerin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları önemsediğini ancak bu sürecin katılımcı, şeffaf ve bilimsel temelli bir yaklaşımla yapılması gerektiğini vurguladı.

MAKEMÜD Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı yaptığı yazılı açıklamada, “müzeler için yeni dönem” başlığıyla yapılan açıklamaları yakından takip ettiklerini belirterek, “Kültür mirasının korunması ve müzelerin güçlendirilmesi yönünde atılacak her adımı önemsiyoruz. Ancak bu sürecin nasıl yürütüleceği, en az hedefler kadar belirleyicidir.” ifadesini kullandı.

Dağlı, müzelerin yalnızca turizm odaklı yapılar olmadığını, toplumun belleğini taşıyan, araştırma, eğitim ve kamusal erişim işlevleri olan kurumlar olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle önerilen modelin bazı temel sorulara yanıt vermesi gerektiğini belirten Dağlı, bu soruları şöyle sıraladı:

“‘Kamu-özel iş birliği’ modeli hangi çerçevede tanımlanacaktır? Koleksiyonların korunması, bilimsel içerik üretimi ve küratoryal bağımsızlık nasıl güvence altına alınacaktır? Özelleştirme sürecinde kamu yararı ve şeffaflık nasıl sağlanacaktır? Belediyelerle kurulacak iş birliklerinin yetki, sorumluluk ve sürdürülebilirlik yapısı nasıl olacaktır? 23 müzeyi kapsayan bu dönüşüm sürecinde meslek insanlarının ve ilgili kurumların katılımı nasıl sağlanacaktır?”

Müzeciliğin, yalnızca işletme modeli değişikliğiyle gelişmediğini belirten Dağlı, konunun uzmanlık, süreklilik ve kamusal sorumluluk temelinde ele alınması gerektiğini aksi halde kısa vadeli turizm hedefleri uğruna uzun vadeli kültürel değerlerin riske atılabileceği uyarısında bulundu.

Dağlı, “MAKEMÜD olarak; katılımcı, şeffaf, bilimsel temelli, yerel yönetimleri ve sivil toplumu sürece dahil eden bir yaklaşımın gerekliliğini vurguluyoruz. Bu sürecin tüm paydaşlarla birlikte, açık bir diyalog ortamında geliştirilmesini önemsiyoruz” diyerek, katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı.