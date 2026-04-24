AB Ortak Pazarı’nı güçlendirmeye yönelik Yol Haritası imzalandı

Avrupa Birliği liderleri, Lefkoşa’da gerçekleştirilmekte olan gayriresmi Avrupa Konseyi zirvesi kapsamında bugün, Avrupa ortak pazarını güçlendirmeyi amaçlayan reformlara ilişkin bir yol haritasına imza koydu.

Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı nedeniyle metni Avrupa Konseyi adına Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola imzalarken, komisyondan yapılan açıklamaya göre yol haritası, "Avrupa'nın rekabet gücünü acilen güçlendirmek için en geç gelecek yılın sonuna kadar toplam 42 somut eylem ve anlaşma hedefi” içeriyor.

Cyprus Mail’in haberine göre Hristodulidis, imza töreninde yaptığı konuşmada, yol haritasının "Avrupa'nın rekabet gücünün ilerletilmesi” bağlamında bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Metsola, “Cesur kararlar alacağımızı söylemiştik ve bunu yapıyoruz. Bu, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu şeye verdiği cevaptır,” derken, Von der Leyen de yol haritasının “ekonomik büyümeyi artıracağını, dijital dönüşümü garanti altına alacağını ve endüstriyel direnci güçlendireceğini” belirtti.