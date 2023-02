“Füze ekonomisini fuarda yaşadık”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda North Cyprus şemsiye standıyla Dubai Gulfood 2023 Gıda Fuarı’na katılan sanayicilerin, pandemi sonrası yaşanan füze ekonomisinin etkilerini fuarda yaşadıklarını ifade ederek, “16 yılın en yoğun ve verimli fuarını geçirdik” dediği belirtildi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, 16. kez katılınan Dubai Gulfood 2023 Gıda Fuarı 20-24 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

KTSO organizasyonunda North Cyprus markası altında şemsiye stant olarak düzenlenen fuara bu yıl 5 firma katıldı.

Organizasyon ve koordinatörlüğünü KTSO Dış İlişkileri Birimi’nden Gizem Alışkan ve Feriha Biren’in yaptığı fuarın katılımcı firmalar şöyle:

“Arden Gıda Ltd, Avunduk Süt Ürünleri Ltd Şti (Meriç), Altındemir İthalat İhracat Şti Ltd (Defne Helva), Gülgün Süt Mamülleri Ltd ve Paksüt Süt Ürünleri Ltd.”

Bu yıl fuarda oda standında Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu ve 3. Derece Sanayi Memuru Tahir Sinal da görev yaptı.

Fuarda ziyaretçilere, hellim başta olmak üzere birçok süt ürünleri, helva ve tahın tadımı yaptırıldı. Ayrıca oda tarafından ziyaretçilere diğer ihraç ürünler konusunda katalog dağıtılıp, bilgi verildi.

Fuar Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Gizem Alışkan, pandeminin etkisinin geçtiğini söyleyerek, “Yoğun ilgi gören bir fuar yaşadık. Standımıza olan ilgi de açıkçası çok iyi oldu. Katılımcılarımız standımızı ziyaret edenlerle ciddi görüşmeler gerçekleştirdi” dedi.

Sanayiciler verimli bir fuar geçirdiklerini ifade etti

Fuara katılan sanayiciler de pandemi kısıtlaması sonrası fuara adeta ziyaretçi akını olduğunu dile getirerek, verimli bir fuar geçirdiklerini ifade etti.

Avunduk Süt Ürünleri (Meriç) Direktörü Candan Avunduk, fuara 16 yıldır katıldıklarını ifade ederek, “İlk defa bu kadar kalabalık, ilk defa bu kadar yoğunluk, ilk defa bu kadar talep gördük. Şimdiye kadar katıldığımız fuarlarda ilk günlerin neredeyse boş geçtiğini, neredeyse kimsenin gelmediğini biliriz. Bu fuarda koridorlarda yürünecek yer kalmadığı gibi sürekli gelen var. Hellim ve süt ürünleri için değil genel anlamda her şeyi almak istiyor insanlar” diye konuştu.

Candan Avunduk, pandemiden sonra ekonomide “füze ekonomisi” diye adlandırılan durumun ortaya çıktığına değinerek, “Tam da bunu görüyoruz aslında. Fuar alanında artan ekonomik aktivite mevcuttur. Gelenlerin neredeyse hepsi alıcı, sorucu ya da gezici değil, profesyoneller yani. Bu anlamda biz fuarın katılımcılar açısından iyi ve olumlu geçtiğini, katılmayanlar için de kötü geçtiğini düşünüyoruz” dedi.

Gülgün Süt Mamülleri Ltd. İhracat Müdürü Ali Bayraktar, çok güzel bir fuar geçirdiklerini söyleyerek, “Pandemiden sonra insanlar çok alışveriş ihtiyacı hissetti. Talep fazlaydı. Bu sene gelen alıcılar oldukça ciddiydi. Geçtiğimiz sene gelip fiyat alıp giden birçok firma olurken şimdi ise standımızı ziyaret edenlerin birçoğu ciddi alıcılar. Bu bizim için çok iyi bir şey. KTSO bu organizasyonlara çok iyi destek veriyor. Bu desteklerinden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Arden Gıda Pazarlama Müdürü Ali Civisilli, fuarda ürünlerine ciddi rağbet olduğunu kaydederek, “Bu ilgiden çok memnunuz. Fakat fuarcılıkta önemli olan fuardan sonra takiptir. Fuarda satış yapmayı bekleyemezsiniz. Potansiyel alıcılar fiyat alıp bunu da kendi içlerinde değerlendirdikten sonra karar vermektedirler. O yüzden fuarı takip eden bir ay içerisinde yapılan görüşmeler satışa döner. Fakat halihazırda var olan ilişkiler güçlendirilebilir. Geçen seneye göre ziyaretçi profili bu yıl daha profesyonel ve daha ciddi alıcılar olarak karşımıza çıktı” diye konuştu.

Altındemir İthalat İhracat Ltd. (Defne Helva) Direktörü Erhan Altundemir, katıldıkları en yoğun fuarı geçirdiklerini kaydederek, “Sebebi ise coviden sonra ilk kısıtlamasız fuar olması. Biz gösterilen ilgiden memnunuz. Görüşmeler gerçekleştiriyoruz, bunların satışa dönüşeceğinden umutluyuz” dedi.

Paksüt Süt Ürünleri Dış Ticaret Sorumlusu Rağbe Yankın ise, fuarı genel olarak kalabalık ve verimli bir fuar olarak değerlendirdi.

Kavunoğlu: Tüm dünya oradaydı, bu bizler için büyük bir fırsat

Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu ise sanayiciler için çok verimli bir fuar olduğuna değinerek, “Bunu ülke olarak nasıl geliştirebiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Tüm dünya oradaydı, bu bizler için büyük bir fırsat. Pandemiden sonra arz sıkıntısı doğmuştur. Talep ise hiç azalmamıştır ve talebi karşılamak gerekmektedir. Üretimde atıl kapasite olduğuna inanıyorum ve bu atıl kapasiteyi üretime dönüştürüp ihracata yönlendirmemiz gerekmektedir. Bu da hem siyasetle hem de paydaş oda KTSO ile planlanabilir” dedi.