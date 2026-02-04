Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan C.T., tekrardan mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görev yapan polis memuru Aysın Erdemirci, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 26 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da Ercan Havalimanı'nda Kale 12 X-ray cihazından geçerek Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkış yapmak isteyen zanlının çantasının içerisinde bir adet MKE ibareli canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek süre alındığını kaydetti.

“Mermiyi boş bir arazide bulup çantama koydum”

Polis, bu süre içerisinde zanlının çalıştığı işyerinde ve evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde mermiyi boş bir arazide bulup çantasına koyduğunu ve orada unuttuğunu söylediğini açıkladı. Polis, ayrıca mermiyle ilgili balistik incelemenin de tamamlandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çalışma izinli olduğunu ve ülkede ikamet edecek yeri bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalanmasına emir verdi.