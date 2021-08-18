Fikri Ataoğlu anjiyo oldu

Tansiyon rahatsızlığı nedeniyle Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılan Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, tedbir ve kontrol amaçlı olarak anjiyo yapıldı.

Anjiyo sonucu temiz çıkan Ataoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, akşam saatlerinde taburcu olmasının beklendiği açıklandı.