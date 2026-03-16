“FİF’te biriken 7 milyar TL’yi nereye harcadınız?”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ada yarısındaki en önemli gündemin ekonomi olduğunu vurgulayarak hükümetin kamu maliyesini kötü yönettiğini vurguladı.

İncirli, son dönemde akaryakıt fiyatlarına yapılan yaklaşık 12 TL’lik zammın, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle gerçekleştiğini belirtti. Ancak bu artışın Fiyat İstikrar Fonu (FİF) kullanılarak tüketiciye yansıtılmayabileceğini ifade eden İncirli, hükümeti fonu kullanmamakla eleştirdi.

Toplumun ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu söyleyen İncirli, “İnsanlar ayın sonunu nasıl getireceğini, üretici üretime nasıl devam edeceğini, iş dünyası ise nasıl ayakta kalacağını düşünüyor” dedi.

Küresel kriz dönemlerinde birçok ülkenin iç piyasayı korumak için yasal mekanizmalarını devreye soktuğunu belirten İncirli, hükümetlerin idari kararlarla piyasadaki şok dalgalarının etkisini azaltabildiğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs’ta da bu amaçla kullanılan araçlardan birinin Fiyat İstikrar Fonu olduğunu hatırlatan İncirli, fonun 1978 yılında fiyat artışlarını dengelemek ve tüketiciye yansımayı önlemek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyonu doğrudan tetiklediğine dikkat çeken İncirli, bunun zincirleme bir etki yaratarak ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin maliyetlerini yükselttiğini ifade etti. Bu nedenle FİF’in piyasadaki şokları yumuşatmak için oluşturulduğunu belirten İncirli, fonun bugün kullanılmamasını eleştirdi.

İncirli, “2025 yılında bu fonda 7 milyar TL toplandı. Bu fon tam da bugünlerde kullanılmak içindi. Ben hükümete soruyorum: Bu parayı ne yaptınız?” diye konuştu.

Kamu maliyesinin borçlandırıldığını da vurgulayan İncirli, hükümetin yaklaşık 20 milyar TL borç aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Fonlardaki paraları tükettiniz, üstüne borç aldınız ve faiz yükünü de halkın sırtına yüklediniz. Bugün ödediğimiz maaşları siz değil, aslında geleceğimiz ödüyor. Bu borcun bedelini çocuklarımız ödeyecek.”

Berova, 7 milyar TL’lik FİF’in nereye gittiğini açıklayamadı

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin “FİF’te biriken 7 milyar TL’yi nereye harcadınız?” sorusu üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, soruyu yanıtsız bıraktı; Enerji Bakanlığı bünyesindeki Akaryakıt Birimi’nin, pompa fiyatlarını Çarşamba gün yeniden değerlendireceğini söyledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki FİF vergisine ilişkin detaylar veren Berova, “FİF vergisini, litre başına; Euro Dizel’de sıfır, benzinde ise 2 TL’ye çektik” dedi.