“Fiber optik ek protokolünün tam metni kamuoyuyla paylaşılmalı”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), “fiber optik ek protokolünün tam metninin kamuoyuyla paylaşılması, yapılan değişikliklerin ve getirilen yeni yükümlülüklerin açıkça ortaya konulması” çağrısında bulundu.

Oda Başkanı İbrahim Aysal yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemize fiber altyapı yatırımı yapılmasını istiyoruz. Ancak yatırımın kamu yararını, rekabeti, tüketici haklarını, veri güvenliğini ve ülkenin uzun vadeli teknolojik çıkarlarını koruyacak bir model içerisinde gerçekleştirilmesini istiyoruz.” dedi.

Ana protokolün hukuki durumu ve Anayasa Mahkemesi önündeki süreç devam ederken, yeni bir ek protokolün imzalanmış olmasının, hukuki süreç ile idari uygulamalar arasındaki ilişkinin kamuoyunca anlaşılabilmesini gerekli kıldığını ifade eden Aysal, “Bu nedenle ek protokolün hangi hukuki zeminde hazırlandığı, ana protokolde hangi hususları değiştirdiği veya tamamladığı ve mevcut hukuki süreçle nasıl ilişkilendirildiği açık biçimde ortaya konulmalıdır.” dedi.

Aysal, yetkililere, “Anayasa Mahkemesi önündeki hukuki sürecin sonuçlarını ve bu sürecin yeni düzenlemeler üzerindeki etkilerini dikkate alma, elektronik haberleşme sektörünün mevcut aktörlerinin ve ilgili meslek örgütlerinin görüşlerini sürece dahil etme, toptan erişimde adil ve ayrımcı olmayan koşulları güvence altına alma, rekabeti ve tüketici haklarını koruyacak düzenleyici mekanizmaları oluşturma, Telekomünikasyon Dairesi’nin uzun vadeli mali ve teknik sürdürülebilirliğini güvence altına alma, veri güvenliği ve siber egemenlik konusunda açık ve bağlayıcı teknik ve hukuki kurallar oluşturma” çağrısında bulundu.

Odanın, sürecin teknik ve hukuki boyutlarının takipçisi olacağını kaydeden Aysal, ülkenin haberleşme altyapısının sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi için gerekli tüm teknik katkıyı sunmaya hazır olduklarını bildirdi.