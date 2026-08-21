Girne’de düzenlenecek EXIT Festivali siyasi baskılar sonucu iptal edildi

Girne Kalesi yanında 18 Eylül’de düzenlenmesi planlanan dünyaca ünlü müzik festivali EXIT, güneydeki Hristodulidis Hükümeti'nin Sırbistan üzerindeki siyasi baskıları sonucu iptal edildi.

Gelişmeyi duyuran Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, gençlere ve organizatörlere seslenerek gelecek yıl için çok daha büyük bir etkinlik sözü verdi.

"Kıbrıs Rum liderliği bölünmenin temeline beton döküyor"

​Girişimcilere destek olmak ve gençleri uluslararası bir etkinlikle buluşturmak amacıyla belediye olarak gerekli tüm kolaylığı sağladıklarını belirten Şenkul, aynı tarihteki Sıla konserini bile bir gün sonraya ertelediklerini hatırlattı. İptal kararının ardından Rum tarafının tavrını eleştiren Şenkul, şu ifadeleri kullandı:

​"Sanat ve spor gibi alanlarda dahi Kıbrıslı Türklerin dünya ile bütünleşmesini engellemeye çalışarak adadaki bölünmenin temeline sürekli beton döktüğünün farkında olmayan bir Rum liderliği ve devletiyle karşı karşıyayız."

​"Gelecek yıl daha da büyük bir organizasyon yapacağız"

​Yaşanan iptal nedeniyle emek veren girişimciler ve heyecanla etkinliği bekleyen gençler adına üzüntü duyduğunu belirten Şenkul, karamsarlığa yer olmadığını vurguladı. Gençlere net bir söz veren Girne Belediye Başkanı, açıklamasını kararlı bir mesajla tamamladı:

​"Hiç üzülmeye gerek yok gençler; size sözümüz olsun, gelecek sene aynı noktada ve aynı tarihte EXIT’ten daha da dünyaca bilinen bir organizasyonu yapmak için hem şahsım hem de belediyemiz aktif rol alacaktır. Kıbrıslı Türkler olarak nüfusumuz az, dünyadaki etkimiz sınırlı olabilir ama hiç kimse bizim başımızı öne eğemez."