DAÜ-SEN: “Asistan ödemeleri yapıldı”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), asistanların ödemelerinin yapıldığını belirtti.

DAÜ-SEN yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantının ardından dün asistanların ödemelerinin yapılabilmesi için gerekli Vakıf Yöneticiler Kurulu kararı alındığını ve ödemelerin yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, sorunun çözümüne katkı koyan ve emeği geçen herkese teşekkür edildi, diğer sorunların da en kısa sürede çözülmesi temenni edildi.