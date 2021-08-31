Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Şensoy, bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.
A+A-
Türkiye'de tiyatrocu Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti.
Orta oyuncuları Twitter'dan yaptığı açıklamada usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölüm haberini paylaştı: Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…
Bu haber toplam 178 defa okunmuştur
Etiketler : Ferhan Şensoy