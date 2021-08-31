Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Türkiye'de tiyatrocu Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti.

Orta oyuncuları Twitter'dan yaptığı açıklamada usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölüm haberini paylaştı: Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…