“Fedakarlık yapmak istiyorsanız, istifa edin”

Recep DAL

“Tribünlere oynayıp popülizm yapıyorlar”

Kıbrıs Türk İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı (KTAMS) Güven Bengihan, yaşanan son gelişmeleri ve kamu maliyesinin içinde bulunduğu durumu YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

KİEF ve KTAMS Başkanı Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in siyasi bir şova çevirerek yaptığı milletvekili maaşlarından yüzde 10 kesinti önerisini “samimiyetten uzak” olarak niteledi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştiren Bengihan, ülkenin mali yapısının yanlış uygulamalar nedeniyle iflas noktasına sürüklendiğine dikkat çekti. Bengihan, “Maliyeyi iflasa sürükleyen, ülkeyi karanlığa mahkûm eden ve ahlaki çürümüşlüğü normalleştirmeye çalışan bu hükümet, kendilerince günah çıkarmaya çalışıyor. Tribünlere oynayıp popülizm yapıyorlar” dedi.

Hükümetin yanlış ekonomi politikaları ve partizanca uygulamalarla kamu maliyesini sürdürülemez bir noktaya taşıdığına vurgu yapan Bengihan, 2019 yılında görevi bırakan dörtlü hükümet döneminde gelir-gider dengesinin artıda olduğunu hatırlattı.

“Artıda devraldıkları maliyeyi açık veren noktaya getirdiler”

Bengihan, “Savunma bütçesini dahi karşılayacak düzeydeydi. Doğru ve rasyonel politikalar uygulanırsa durum böyle oluyor. UBP-DP-YDP Hükümeti o kadar savurganca davrandı ki, artıda devraldıkları maliyeyi her ay 3 milyar açık veren bir noktaya getirdiler” ifadelerini kullandı.

Kamu harcamalarındaki artışın partizanca istihdamlar ve sorumsuz harcamalardan kaynaklandığını belirten Bengihan, gelirlerdeki düşüşün ise toplanmayan vergiler, tahsil edilmeyen harçlar ve denetimsiz yönetim anlayışından kaynaklandığını söyledi.

Son yıllardaki borçlanma rakamlarına da dikkat çeken Bengihan, 2023 yılında 10 milyar TL, 2024 yılında 10 milyar TL ve 2025 yılında ise 15 milyar TL borçlanıldığını belirtti.

“Son 4 yılda 50 milyar TL’nin üzerinde borçlanma yapıldı”

Bu yıl için öngörülen borçlanmanın 25 milyar TL olduğunu kaydeden Bengihan, yıl sonunda bu rakamın 30 milyar TL’yi aşacağını düşündüğünü ifade etti. Bengihan, “Son 4 yılda 50 milyar TL’nin üzerinde bir borçlanmadan bahsediyoruz. O yüzden maliyeyi iflasa, ülkeyi karanlığa sürükleyenlerin bizden fedakârlık talep etmesi kabul edilemez” diye konuştu.

Bengihan, ekonomik sıkıntıların sorumlusunun mevcut hükümet olduğuna vurgu yaparak, “Sebep olanlardan çözüm üretmesini beklemek, ölüden gözyaşı beklemektir” dedi.

“Maaşlar arttı ama alım gücü düştü”

Özel sektör çalışanları, kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarının rakamsal olarak artmasına rağmen alım gücünün gerilediğini belirten Bengihan, temel tüketim ürünlerine erişimin 5-6 yıl öncesine göre daha da zorlaştığını söyledi.

Asgari ücretin döviz bazında diğer ülkelerle kıyaslanmasını da eleştiren Bengihan, Avrupa ülkelerindeki düşük enflasyon oranlarının görmezden gelindiğini kaydetti.

Bengihan, Kıbrıs’ın kuzeyinde son yıllarda enflasyonun yüzde 94’e kadar ulaştığını, son 5 yılın ortalamasının ise yüzde 50’nin üzerinde olduğunu vurguladı. İşlenmemiş gıda ürünlerindeki artışların enflasyonu tetiklediğine dikkat çeken Bengihan, “Bu durum hükümetin denetimsizliği ve beceriksizliğinden kaynaklanıyor” dedi.

“Vergi adaleti yok”

Vergi sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bengihan, ülkede vergi adaletinin bulunmadığını belirtti.

Gelişmiş ülkelerde dolaylı vergi oranlarının yüzde 35 seviyesinde olduğunu belirten Bengihan, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu oranın yüzde 65 olduğunu söyledi. Dolaysız vergilerin gelişmiş ülkelerde yüzde 65 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Bengihan, ülkede ise bunun yüzde 35 civarında kaldığını kaydetti.

Bengihan, kamu çalışanları ile özel sektör çalışanlarının yüzde 37 vergi diliminde bulunduğunu, büyük şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin ise yüzde 23,5 olduğunu kaydederek, “Yani bireyler şirketlerden daha yüksek vergi diliminde. Bu durum kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Şirketler ödediği vergiden fazla destek aldı”

Bankalar ve vergi listesinde ilk ona giren işletmeler dışında kalan şirketlerin toplam ödediği kurumlar vergisinin 2,6 milyar TL olduğunu söyleyen Bengihan, buna karşın devletten alınan sigorta prim desteğinin 3,5 milyar TL seviyesinde olduğuna vurgu yaptı.

“Ödedikleri kurumlar vergilerinden fazla sigorta prim desteği aldılar. Bu şekilde ne maliye yönetilir ne de hükümet” diyen Bengihan, ülkenin bilinçli şekilde batırıldığına ve bilinçli şekilde uçuruma sürüklendiğine dikkat çekti.

“Fedakârlık değil, istifa etsinler”

Bengihan, Başbakan Üstel ve UBP-YDP-DP hükümetinin fedakârlık çağrısı yapacaksa milletvekili maaşlarından kesinti istemek yerine istifa etmeyi tercih etmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu şekilde daha faydalı olacaktır” diye konuştu.

Hükümete sandığa gitme çağrısı da yapan Bengihan; halkın kimin halkı, kimin sermayeyi düşündüğünü seçimde göstereceğini ifade etti.

Bengihan, hükümetin hayat pahalılığıyla mücadelede başarısız olduğunu, piyasadaki fahiş fiyat artışlarının engellenemediğini, zenginlerden yeterli vergi alınamadığını ve siyasi iradenin yetersiz kaldığını vurguladı. Bengihan, “Bu ülkeyi bu duruma sokanlar çare üretemez. Sorunlara çözüm üretemeyenlerin de o koltuklarda oturma hakkı yoktur” diye konuştu.