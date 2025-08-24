IV. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi’nin kapanış töreninde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, CTP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman'dan daha az alkışladığı gerekçesiyle gençlere tepki gösterdi.

Kapanış etkinliğinde kürsüye çıkan Erhürman, yoğun bir alkışla karşılandı, Tatar ise daha az alkışlandı.

Duruma tepki gösteren Tatar, "Farkındayım, beni daha az alkışladınız. Tercihiniz için sizi kutluyorum" dedi.