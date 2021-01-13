Evden çıkmak için 346 bin 676 SMS!

Coronavirüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla 10 Ocak’ta Kıbrıs hükümeti tarafından açıklanan evden çıkma kısıtlamaları (kapanma/lockdown) çerçevesinde, salı günü evden çıkmak isteyen kişiler toplam 346.676 sms gönderdi.

Araştırma, Yenilikler ve Dijital Politika Müsteşarlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Kıbrıslılar tarafından gönderilen sms’lerin çoğunluğu erzak/hizmetler (No 2) için olurken bunu spor (No 6) ve başka nedenler (No.8) izledi.

Verilere göre, 12 Ocak tarihinde toplam 380.199 sms gönderildi; bunlardan 346.676’ı onaylandı.

10 Ocak Pazar gününden itibaren 31 Ocak’a kadar Kıbrıs’ta kapanma/lockdown uygulanacak ve işe gitme dışında insanlara günde sadece iki kez sms ile mesaj göndererek evden çıkma izni verilecek.