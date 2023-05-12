Eurovision 2023: Kıbrıs, 'Break a Broken Heart' ile finalde

Kıbrıs Cumhuriyeti adına yarışan Andrew Lambrou, Eurovision 2023’te büyük finalde yarışmaya hak kazandı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Lambrou, perşembe akşamı düzenlenen ikinci yarı finaldeki performansıyla seyircilerinden tam not aldı, yarın Liverpool'da yapılacak büyük finalde sahneye çıkmaya hak kazandı.

Finale, Kıbrıs’ın yanı sıra; Arnavutluk, Estonya, Belçika, Avusturya, Litvanya, Polonya, Avusturalya, Ermenistan ve Slovenya da katılmaya hak kazandı.

Liverpool'da düzenlenen şarkı yarışmasında finalde yarışacak ilk 10 finalist salı günü belli olmuştu. Norveç, İsveç, Finlandiya, Sırbistan, Moldova, Portekiz, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve İsviçre, yarı finale kalan ilk 10 ülke olmuştu.

Lambrou’nun, bahislerde ikinci favori olarak belirlendiği yarı finalde 'Break a Broken Heart' adlı şarkısıyla etkileyici bir performans sergiledi.

Habere göre, final oranlarına ilişkin yapılan incelemelerde, Lambrou sadece ilk 20'ye girecek gibi görünüyor.

Yarışmanın favorileri ise İsveç ve Finlandiya olarak işaret ediliyor. Yarın akşam gerçekleşecek ve 20 ülkenin yarışacağı büyük final ile 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.